В Подмосковье провели церемонию вручения паспортов для почти 600 подростков

29 декабря 2025, 10:32

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Почти 600 четырнадцатилетних жителей Московской области получили свои первые паспорта в декабре текущего года в торжественной обстановке. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Заявление на паспорт подростки должны лично подавать в МФЦ. Если они хотят получить свой главный гражданский документ на специальной церемонии, то должны сообщить об этом сотруднику при сдаче документов.





«В пакет входит свидетельство о рождении, регистрация по месту жительства, две фотографии 3,5×4,5 сантиметров и квитанция на оплату госпошлины», — говорится в сообщении.