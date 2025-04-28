В Подмосковье проверили более 113 км теплосетей в ходе подготовки к зиме

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Подготовка теплоснабжающей инфраструктуры Московской области к следующему отопительному сезону уже началась, в настоящее время специалисты провели гидравлические испытания свыше 113 километров теплосетей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Испытания методом повышенного давления провели более чем на 113 км теплосетей, в результате было выявлено пять утечек», — говорится в сообщении.Гидравлические испытания позволяют проверить прочность трубопроводов, заранее выявить и исправить скрытые дефекты, которые могли бы привести к аварии в зимний период. Испытания будут продолжаться в Подмосковье до начала отопительного сезона, чтобы к холодам все системы были полностью исправны.
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