В Рузском муниципалитете появятся три новые котельные и очистные сооружения

А Воробьёв и А. Горбылёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В Рузском муниципальном округе в этом году построят три новые котельные и очистные сооружения в двух населённых пунктах.
Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой округа Александром Горбылёвым. Главными темами стали модернизация системы ЖКХ, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, благоустройство и поддержка участников СВО.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Как отметил Горбылёв, он как местный житель знает о вопросах, которые волнуют людей.
Кроме того, в рамках программы модернизации системы ЖКХ построят шесть котельных. Изменения коснутся 16 тыс. жителей. Капремонт ждёт около 14,5 км теплосетей и старую котельную в посёлке Тучково.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Что касается водоснабжения, то в планах – строительство в этом году очистных сооружений в деревнях Полушкино и Колодкино в 2025 году, в посёлке Тучково в 2026-и и в посёлке Колюбакино в 2027-м. Также в будущем году будет построена канализационно-насосная станция в Рузе, установлены 13 водозаборных узлов суммарной мощностью 1950 м³/сутки.
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«Вы приняли руководство Рузским округом только в феврале, но территория вам знакома, живёте там долгое время. На этот год у нас заметные планы. Зимой, к сожалению, мы столкнулись с рядом проблем в системе ЖКХ. Наша задача за летний период – исправить ситуацию. Для этого есть всё необходимое. Я прошу вас также держать на личном сопровождении всё, что касается благоустройства, транспортного обеспечения и качества дорог», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Как отметил Горбылёв, он как местный житель знает о вопросах, которые волнуют людей.
«Постараюсь максимально использовать на благо жителей Рузского муниципального округа и Подмосковья возможности, которые перед нами открыты. Действительно, мы столкнулись с проблемами в ЖКХ, но сейчас ситуация исправляется. У нас подготовлены конкретные планы по тому, что необходимо сделать в 2025 году и среднесрочный периоды. Несмотря на большую работу, проведённую на территории округа в предыдущие годы, программа развития жилищно-коммунальной инфраструктуры – это первоочередная задача», – отметил глава.В муниципалитете за последние пять лет построили 12 новых блочно-модульных котельных, которые обеспечивают теплом 52 многоквартирных дома, где проживают более 2,7 тыс. человек, и девять социальных объектов. В этом году в планах – открыть ещё три объекта. Они будут обслуживать пять домов, где живут 243 человека.
Кроме того, в рамках программы модернизации системы ЖКХ построят шесть котельных. Изменения коснутся 16 тыс. жителей. Капремонт ждёт около 14,5 км теплосетей и старую котельную в посёлке Тучково.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Что касается водоснабжения, то в планах – строительство в этом году очистных сооружений в деревнях Полушкино и Колодкино в 2025 году, в посёлке Тучково в 2026-и и в посёлке Колюбакино в 2027-м. Также в будущем году будет построена канализационно-насосная станция в Рузе, установлены 13 водозаборных узлов суммарной мощностью 1950 м³/сутки.
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Лора Луганская