В Подмосковье грузовик насмерть сбил девушку на моноколесе

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Смертельное ДТП произошло вечером в понедельник, 11 августа, в Ленинском городском округе: грузовой автомобиль сбил девушку на моноколесе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Авария случилась на пятом километре автодороги «МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД» примерно в 19:18.

«По предварительной информации, 21-летняя двушка на моноколесе выехала со второстепенной дороги на главную, где столкнулась с грузовой машиной «Шакман». Девушка погибла на месте», — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Лев Каштанов

