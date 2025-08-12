В Подмосковье грузовик насмерть сбил девушку на моноколесе
Смертельное ДТП произошло вечером в понедельник, 11 августа, в Ленинском городском округе: грузовой автомобиль сбил девушку на моноколесе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Авария случилась на пятом километре автодороги «МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД» примерно в 19:18.
«По предварительной информации, 21-летняя двушка на моноколесе выехала со второстепенной дороги на главную, где столкнулась с грузовой машиной «Шакман». Девушка погибла на месте», — говорится в сообщении.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
