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В Подмосковье проверят готовность региональной системы оповещения населения

Фото: Центр по приёму и обработке вызовов 112

Фото: Центр по приёму и обработке вызовов 112

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В Московской области пройдёт комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Об этом сообщили в Центре по приёму и обработке вызовов 112.
«Проверка будет проводиться на территории региона 5 марта 2025 года с 10:30 до 12:00 с включением электросирен и доведением до населения сигнала оповещения «Внимание всем!». В 10:43 по телевидению и радио будет передана информация: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в центре, в системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» нужно включить радиотрансляционные приёмники, радиоприёмники и телевизоры, настроенные на приём федеральных телеканалов и радиоканалов, входящих в первый мультиплекс цифрового телевидения, а также телеканала областного вещания «360» для просмотра и прослушивания сообщений.

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#подмосковье
#московская область
#проверка
#112
#безопасность
Выплату к юбилею брака с начала года получили более 2 тыс. подмосковных семей
25 февраля 2025, 19:02

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области более 2 тыс. семей с начала года получили выплату к юбилею бракосочетания. Об этом сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
В регионе семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, могут оформить единовременную выплату в размере от 5 тыс. до 9 тыс. рублей. Выплата зависит от количества прожитых вместе лет.
«В этом году уже более 2 тыс. семей получили выплату к юбилею. Эта инициатива позволяет нам поддержать супругов, прошедших через множество испытаний вместе и сохранивших семейные ценности. На этот год мы предусмотрели в бюджете на эту меру поддержки около 70 млн рублей», – отметил министр.
Подать заявление на выплату можно по ссылке.

Как пояснили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития, оно подаётся один раз на региональном портале госуслуг после празднования 50-летнего юбилея. Затем выплата перечисляется автоматически на юбилеи семейной жизни – 55-летний, 60-летний и далее каждые пять лет.

Помимо выплаты, в регионе предусмотрено торжественное чествование юбиляров. Супруги в назначенный день приходят в ЗАГС и под звуки Свадебного марша ставят в зале торжеств подписи в юбилейной актовой записи, получают поздравления.

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#семья
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10 компаний из Подмосковья представили продукты и напитки на выставке в Дубае
25 февраля 2025, 18:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

10 подмосковных компаний приняли участие в международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood 2025 в Объединённых Арабских Эмиратах. Их участие организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Пять производителей представили товары на региональном стенде, ещё столько же участвовали в бизнес-миссии. На выставке также состоялись презентация товаров и встречи с потенциальными покупателями продукции из Подмосковья», – уточнили в министерстве.
Gulfood – одно из крупнейших мероприятий в мире, посвящённое продуктам и напиткам. Она ежегодно проводится в Дубае и привлекает производителей, дистрибьюторов, ритейлеров и специалистов в области общественного питания из разных стран.

Фонда поддержки ВЭД МО профинансировал аренду площадей, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда, а также техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

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Расписание электричек трёх направлений МЖД изменится в марте
25 февраля 2025, 17:56

Фото: istockphoto.com/Veronika Saratovtseva

График движения пригородных поездов Горьковского, Белорусского и Савёловского направлений МЖД, включая МЦД-1, МЦД-2, а также расписание на Большом кольце изменится в марте из-за работ на четырёх железнодорожных станциях и четырёх участках путей, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«Работы по развитию инфраструктуры будут проводиться на станциях Петровско-Разумовская, Фрязево, Железнодорожная и Тестовская, а также на перегонах между станциями Лопатино – Берендино. Карабаново – Киржач, Фрязево – Павловский Посад и Дмитров – Савёлово», — говорится в сообщении.
В период работ у электричек будет меняться время отправления и прибытия, число остановок на маршруте, а некоторые составы будут временно выведены из расписания.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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#мцд-2
#горьковское направление
#белорусское направление
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«Мособлэкомониторинг» проверили качество воздуха в Подмосковье
25 февраля 2025, 17:47

Фото: istockphoto / Parradee Kietsirikul

За последние три дня мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» провели выездные замеры воздуха в нескольких городских округах Московской области. Специалисты подчеркнули, что некоторые точки проверяются повторно, включая ночные выезды, чтобы получить объективные данные, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Так, лаборатория вновь посетила Фрязино, где повторно проверила зону возможного влияния производителя пищевой продукции ООО «ПТК ЛУНА». Взятые пробы из двух контрольных точек анализировались по 32 показателям, и, как и в прошлый раз, содержание загрязняющих веществ не превысило 0,2 предельно допустимой концентрации (ПДК).

Подобные исследования прошли и в других округах по заявкам инспекторов эконадзора и обращениям жителей. В Раменском специалисты изучили воздух вблизи предприятия по обработке натурального камня, а в Жуковском – на улице Менделеева. В обоих случаях концентрации загрязняющих веществ находились в пределах 0,2-0,3 ПДК м. р.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Кроме того, в «Мособлэкомониторинге» сообщили, что в регионе установилась безветренная погода, из-за чего запахи могут распространяться при единичных случаях сжигания отходов или сброса сточных вод. Жителей призвали внимательно относиться к окружающей среде и заботиться о здоровье.

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#экология
#подмосковье
#проверки
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В ОЭЗ «Дубна» построили производство антибиотиков почти за 1,5 млрд рублей
25 февраля 2025, 17:47

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В особой экономической зоне «Дубна» запускают цех по производству лекарств в таблетках и капсулах, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Строительство завершил один из крупнейших фармпроизводителей России – компания «Алтегра» (ГК «АлФарма»).
Клинические испытания и производство опытно-промышленных партий бета-лактамных антибиотиков планируется начать до конца II квартала этого года.
«В прошлом году «Алтегра» выпустила более 5 млн флаконов препаратов. Запуск нового цеха твёрдых лекарственных форм позволит ежегодно производить более 70 млн капсул и около 150 млн таблеток. В запуск нового цеха компания инвестировала 150 млн рублей. Всего в реализацию проекта на территории ОЭЗ «Дубна» за неполных четыре года вложено свыше 1,4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По словам Зиновьевой, помимо запуска нового цеха, компания модернизировала производственные линии. Всё это позволит уже в этом году увеличить выпуск препаратов на 30%. На предприятии производят около 30 наименований антибиотиков для лечения госпитальных и тяжёлых внебольничных инфекций в урологической практике, абдоминальной хирургии, пульмонологии и реанимации.

Свою продукцию производитель поставляет в страны СНГ и Монголию. Компания планирует выход на новые зарубежные рынки – в Китае, на Ближнем Востоке, Азии и Африке.
«Продуктовый портфель нашей фармацевтической компании постоянно пополняется современными импортозамещающими лекарственными продуктами, предназначенными в основном для лечения социально значимых заболеваний. Сегодня мы наладили выпуск 27 лекарственных средств», – рассказала гендиректор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.
Препараты компании уже внедрили в клиническую практику порядка 1 тыс. медицинских организаций. В ближайшие годы на предприятии планируют организовать производство ещё двух уникальных фиксированных комбинаций антибактериальных препаратов для лечения пациентов с тяжёлой нозокомиальной инфекцией.

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