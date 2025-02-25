В Подмосковье проверят готовность региональной системы оповещения населения

Фото: Центр по приёму и обработке вызовов 112
В Московской области пройдёт комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Об этом сообщили в Центре по приёму и обработке вызовов 112.
«Проверка будет проводиться на территории региона 5 марта 2025 года с 10:30 до 12:00 с включением электросирен и доведением до населения сигнала оповещения «Внимание всем!». В 10:43 по телевидению и радио будет передана информация: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие», – говорится в сообщении.Как подчеркнули в центре, в системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» нужно включить радиотрансляционные приёмники, радиоприёмники и телевизоры, настроенные на приём федеральных телеканалов и радиоканалов, входящих в первый мультиплекс цифрового телевидения, а также телеканала областного вещания «360» для просмотра и прослушивания сообщений.
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