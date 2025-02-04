В Можайске строители нашли реактивный снаряд времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Реактивный снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили строители в частном секторе Можайска в ходе земляных работ, опасную находку обезвредили взрывотехники, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Строители, обнаружив боеприпас, сразу позвонили в единую службу экстренной помощи «Система-112». Взрывотехники оперативно прибыли на место вызова, поместили снаряд в специальный контейнер, перевезли подальше от населённого пункта и там обезвредили, соблюдая правила техники безопасности», — говорится в сообщении.Благодаря оперативной и слаженной работе в ходе инцидента никто не пострадал.
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