Подмосковные пожарные потушили загоревшуюся в Кашире машину

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса потушили в городском округе Кашира горевший автомобиль. Об инциденте рассказали в пресс-службе ведомства.
«В службу экстренных вызовов 112 позвонили очевидцы, которые заметили припаркованную горящую машину. Прибыв по указанному адресу, огнеборцы 302-й пожарно-спасательной части в кратчайшие сроки ликвидировали пожар, предотвратив распространение пламени на стоящие рядом автомобили и расположенные в непосредственной близости постройки», – сообщили в Мособлпожспасе.По данным пресс-службы, в результате происшествия никто не пострадал.
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