Жителям Подмосковья напомнили о мерах пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Профилактические беседы по правилам пожарной безопасности в зимнее время провели работники Мособлпожспаса с жителями городских округов Луховицы, Егорьевск и Шатура, сообщает пресс-служба ведомства.
«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили гражданам, что нужно регулярно проверять состояние отопительных приборов, розеток и удлинителей, чтобы не пропустить неисправность. Кроме того, они напомнили, что нельзя перегружать электросеть, просушивать вещи рядом с плитой, трогать электроприборы мокрыми руками и устанавливать их рядом со шторами, мебелью и другими легковоспламеняющимися объектами», — говорится в сообщении.В ходе рейдов спасатели также напомнили, что при возникновении пожара нужно немедленно позвонить в службу 112. Горение в начальной стадии можно потушить водой или накрыть одеялом или покрывалом. При этом самостоятельно тушить электропроводку или включённые в сеть приборы категорически запрещено.
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