В Подмосковье проверят системы экстренного оповещения населения

22 сентября 2025, 10:00

оригинал Фото: Istock / Harry Wedzinga

В Московской области 1 октября проведут комплексную проверку системы экстренного оповещения населения с запуском сирен. Об этом сообщил руководитель Главного управления гражданской защиты Подмосковья в ранге министра Сергей Самолевский.





В тот же день в Подмосковье по сетям телерадиовещания будут звучать объявления. Проверка стартует в 10:43 и продлится ровно минуту. Граждан просят не беспокоиться, так это лишь плановое учение. В этот период планируют практический перехват вещания и временное замещение сигналов телеканалов, входящих в первый мультиплекс цифрового телевидения России.



В управлении напомнили, что ранее в сентябре в учреждениях 28 округов региона провели масштабную тренировку по эвакуации. Целью учений назвали отработку слаженности действий при возможных чрезвычайных ситуациях.