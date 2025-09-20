Над Саратовом и Энгельсом раздалась серия взрывов на фоне работы ПВО

20 сентября 2025, 01:50

SHOT: Взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом, силы ПВО сбивают дроны ВСУ

Фото: iStock/RamonCast

В небе над Саратовом и Энгельсом раздалась серия взрывов. Предварительно, силы ПВО сбивают украинские БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.