Над Саратовом и Энгельсом раздалась серия взрывов на фоне работы ПВО
В небе над Саратовом и Энгельсом раздалась серия взрывов. Предварительно, силы ПВО сбивают украинские БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По информации очевидцев, около 01:15 и 01:30 ночи прозвучало менее 5-7 мощных хлопков. В небе можно было заметить вспышки на фоне гула от мотора. Скорее всего, беспилотники ВСУ летели на малой высоте.
Также местные жители услышали сирену воздушной опасности. Официальных данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Кроме того, в 00:46 (мск) в аэропорту Саратова ввели план «Ковёр». Он ограничивает прием и выпуск воздушных судов. Уточнялось, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
