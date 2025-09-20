Российских туристов начали эвакуировать из гостиниц из-за мощного пожара на турецком курорте

20 сентября 2025, 01:33

SHOT: Туристов из РФ стали экстренно эвакуировать из-за пожара в турецкой Анталье

Фото: iStock/Toa55

Крупный лесной пожар в турецкой Анталье стал причиной экстренной эвакуации российских туристов из местных отелей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.





Возгорание началось в районе Аксу, который находится в окрестностях Антальи. Место считается популярным для отдыха среди россиян. Пожар начался еще вчера, он постепенно приближался к курортной зоне. Несколько сотен туристов из России наблюдали за ситуацией из своих номеров.



