Российских туристов начали эвакуировать из гостиниц из-за мощного пожара на турецком курорте
Крупный лесной пожар в турецкой Анталье стал причиной экстренной эвакуации российских туристов из местных отелей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.
Возгорание началось в районе Аксу, который находится в окрестностях Антальи. Место считается популярным для отдыха среди россиян. Пожар начался еще вчера, он постепенно приближался к курортной зоне. Несколько сотен туристов из России наблюдали за ситуацией из своих номеров.
По последней информации, эвакуацию постояльцев уже провели в отеле «Титаник». Людей разместили в другой гостинице в целях безопасности. Сообщений о пострадавших и жертвах не поступало.
Для тушения мощного возгорания задействованы значительные силы: более 800 спасателей, 14 самолетов и 20 вертолетов. Работа в зоне ЧП осложняется сильным ветром, который мешает быстрой локализации огня.
Причины пожара пока неизвестны, ведется расследование с целью их установить.