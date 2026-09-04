В московском метро мужчина сломал пассажиру нос
Видео: пресс-служба МВД
В московском метро мужчина избил пассажира и сломал ему нос. Драка произошла в подуличном переходе станции «Кузьминки» после конфликта между двумя мужчинами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
По информации полиции, нападавший нанес оппоненту не менее шести ударов по лицу. Пострадавший получил несколько травм, в том числе перелом костей носа.
Правоохранители установили личность мужчины по записям с камер видеонаблюдения. Полицейские задержали его в одном из торговых центров Москвы и доставили в отдел полиции. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ.
Мужчина подписал обязательство не покидать место жительства без разрешения.
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