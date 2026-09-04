В московском метро мужчина сломал пассажиру нос

04 сентября 2026, 11:56

Полиция задержала нападавшего после драки на станции «Кузьминки»

Видео: пресс-служба МВД

В московском метро мужчина избил пассажира и сломал ему нос. Драка произошла в подуличном переходе станции «Кузьминки» после конфликта между двумя мужчинами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.