В Подмосковье пьяный мужчина пробрался в закрытый магазин и украл шесть бутылок молока

28 сентября 2026, 14:53

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в хищении продуктов из закрытого сетевого супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги из охраняемого магазина, расположенного на Ново-Молоковском бульваре.

«Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что нетрезвый мужчина сломал дверь запасного выхода и проник в закрытое помещение. Оказавшись внутри, злоумышленник выпил бутылку спиртного, взял со стеллажей шесть бутылок молока и направился с похищенным товаром к выходу», – рассказали в пресс-службе.