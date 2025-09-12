В Подмосковье работают 593 избирательных участка

12 сентября 2025, 10:05

оригинал Фото: медиасток.рф

Все 593 избирательных участка открылись в девяти округах Московской области, где проходят муниципальные выборы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбикома.





Накануне все бюллетени передали в участковые избирательные комиссии. Готовность и безопасность избирательных участков проверили полицейские и пожарные, затем помещения сдали под охрану.



«В 8 утра члены избирательных комиссий приступили к проведению голосования», — говорится в сообщении.