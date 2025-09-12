Достижения.рф

В Подмосковье работают 593 избирательных участка

Все 593 избирательных участка открылись в девяти округах Московской области, где проходят муниципальные выборы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбикома.



Накануне все бюллетени передали в участковые избирательные комиссии. Готовность и безопасность избирательных участков проверили полицейские и пожарные, затем помещения сдали под охрану.

«В 8 утра члены избирательных комиссий приступили к проведению голосования», — говорится в сообщении.
Голосование идёт в Молодёжном, Балашихе, Электростали, Подольске, Шатуре, Дмитровском округе, Фрязине и Лыткарине. Там выбирают членов окружных Советов депутатов. Кроме того, в Луховицах проводятся довыборы одного депутата.

Выборы будут проходить три дня и завершатся 14 сентября в 20:00.
