В Подмосковье работают 593 избирательных участка
Все 593 избирательных участка открылись в девяти округах Московской области, где проходят муниципальные выборы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбикома.
Накануне все бюллетени передали в участковые избирательные комиссии. Готовность и безопасность избирательных участков проверили полицейские и пожарные, затем помещения сдали под охрану.
«В 8 утра члены избирательных комиссий приступили к проведению голосования», — говорится в сообщении.Голосование идёт в Молодёжном, Балашихе, Электростали, Подольске, Шатуре, Дмитровском округе, Фрязине и Лыткарине. Там выбирают членов окружных Советов депутатов. Кроме того, в Луховицах проводятся довыборы одного депутата.
Выборы будут проходить три дня и завершатся 14 сентября в 20:00.