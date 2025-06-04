В Пушкине ищут подрядчика на благоустройство набережной

оригинал Фото: медиасток.рф

Набережную озера Травинское в подмосковном Пушкине планируется благоустроить. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



«Подрядчик должен будет благоустроить участок набережной площадью 2,6 га. Работы планируется завершить в текущем году», — говорится в сообщении.
Начальная цена подряда составляет 306 миллионов 99 тысяч 961 рубль 96 копеек. Заявки принимаются до 11 июня.

Благоустройство будет проводиться в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться из областного и окружного бюджетов.
Лев Каштанов

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