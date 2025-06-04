В Пушкине ищут подрядчика на благоустройство набережной
Набережную озера Травинское в подмосковном Пушкине планируется благоустроить. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Начальная цена подряда составляет 306 миллионов 99 тысяч 961 рубль 96 копеек. Заявки принимаются до 11 июня.«Подрядчик должен будет благоустроить участок набережной площадью 2,6 га. Работы планируется завершить в текущем году», — говорится в сообщении.
Благоустройство будет проводиться в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться из областного и окружного бюджетов.