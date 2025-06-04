В Пушкине ищут подрядчика на благоустройство набережной

04 июня 2025, 11:58

оригинал Фото: медиасток.рф

Набережную озера Травинское в подмосковном Пушкине планируется благоустроить. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





