В Московской области составили рейтинг площадок «Мегабак»
54 площадки «Мегабак» по сбору отходов на переработку, находящиеся в 46 округах Московской области, проверили по нескольким критериям и составили рейтинг. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В ходе проверок комиссия обращала особое внимание на санитарное состояние локации, наличие парковки для посетителей и соблюдение единых стандартов оформления.
«В результате в топ-3 вошли площадки в округах Балашиха, Красногорск и Дмитровский», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что все «Мегабаки» приведут в нормативное состояние.
На этих площадках от населения принимают автомобильные шины, старую мебель, текстиль, спилы деревьев, детские игрушки, электробытовую и электронную технику, а также опасные отходы: светодиодные, галогенные и люминесцентные лампы, ртутные термометры и батарейки.