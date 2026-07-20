В Московской области составили рейтинг площадок «Мегабак»

20 июля 2026, 14:10

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

54 площадки «Мегабак» по сбору отходов на переработку, находящиеся в 46 округах Московской области, проверили по нескольким критериям и составили рейтинг. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В ходе проверок комиссия обращала особое внимание на санитарное состояние локации, наличие парковки для посетителей и соблюдение единых стандартов оформления.





«В результате в топ-3 вошли площадки в округах Балашиха, Красногорск и Дмитровский», — говорится в сообщении.