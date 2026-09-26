Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 23,4 млн рублей за месяц «инкассации»

26 сентября 2026, 13:25

Мошенники обманули 81-летнюю москвичку на 23,4 млн рублей

Фото: Istock/NanoStockk

В Москве мошенники обманули 81-летнюю пенсионерку на 23,4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.