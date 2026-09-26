Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 23,4 млн рублей за месяц «инкассации»
В Москве мошенники обманули 81-летнюю пенсионерку на 23,4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, женщина получила сообщение от неизвестного с приглашением вступить в чат жильцов дома для участия в собрании.
Сразу после этого ей позвонил человек, представился правоохранителем и заявил, что от её имени оформили доверенность, а с личных счетов пытались снять деньги. Затем пенсионерку переключили на «сотрудника Росфинмониторинга».
Он убедил женщину срочно передать на якобы инкассацию все средства. Примерно месяц пенсионерка выполняла указания злоумышленников. Общий ущерб превысил 23,4 миллиона рублей.
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