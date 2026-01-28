28 января 2026, 08:40

МВД: мошенники обещают крупный выигрыш и требуют перевести деньги на карту

Фото: iStock/NanoStockk

Мошенники активизировались и используют новую схему обмана. Они обещают жертвам крупный выигрыш, но требуют перевести деньги на свою карту. Злоумышленники утверждают, что это необходимо для «увеличения процента конвертации». Об этом пишет официальный телеграм-канал УБК МВД России «Вестник Киберполиции России».