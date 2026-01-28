Мошенники активизировались и используют новую схему обмана
Мошенники активизировались и используют новую схему обмана. Они обещают жертвам крупный выигрыш, но требуют перевести деньги на свою карту. Злоумышленники утверждают, что это необходимо для «увеличения процента конвертации». Об этом пишет официальный телеграм-канал УБК МВД России «Вестник Киберполиции России».
Чтобы убедить людей, аферисты присылают фальшивые уведомления от банковских приложений. Однако важно помнить, что настоящие банки никогда не требуют переводов для разблокировки операций. Все комиссии и курсовые разницы обрабатываются автоматически внутри системы.
Ранее стало известно, что в России выявили новую схему мошенничества, при которой злоумышленники, прикрываясь якобы неоплаченными штрафами ГАИ, похищают личные данные и деньги граждан через портал «Госуслуги».
