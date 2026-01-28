В Воронеже мужчина пытался спустить ребенка из окна многоэтажки
В Воронеже произошел странный случай, который шокировал местных жителей. Мужчина привязал трос к ребенку и собирался спустить его из окна квартиры на высоком этаже. Об этом пишут Telegram-каналы.
Друзья «дяди» снимали происходящее на камеру и смеялись, не осознавая серьезности ситуации. К счастью, мальчика не удалось спустить вниз, и его быстро подняли обратно в квартиру.
