Число частных рехабов в России выросло почти в два раза с 2019 года

08 октября 2025, 11:01

Фото: iStock/Chinnapong

В России с 2019 года число частных реабилитационных центров, или рехабов, увеличилось с двух до 3,5 тыс. Об этом рассказала зампредседателя правления Национального антинаркотического союза (НАС) Алина Рудакова.





По её словам, увеличилось число россиян, страдающих от зависимостей, что стало одной из причин распространения рехабов в стране.





«Число рехабов растет на 15–20% в год, но контроля нет — этим пользуются недобросовестные организации», — заявила Рудакова в беседе с «Постньюс».