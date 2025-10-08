Число частных рехабов в России выросло почти в два раза с 2019 года
В России с 2019 года число частных реабилитационных центров, или рехабов, увеличилось с двух до 3,5 тыс. Об этом рассказала зампредседателя правления Национального антинаркотического союза (НАС) Алина Рудакова.
По её словам, увеличилось число россиян, страдающих от зависимостей, что стало одной из причин распространения рехабов в стране.
«Число рехабов растет на 15–20% в год, но контроля нет — этим пользуются недобросовестные организации», — заявила Рудакова в беседе с «Постньюс».
Кроме того, часто люди обращаются в негосударственные учреждения, чтобы скрыть факт употребления.
Издание приводит данные статистики УНП ООН, согласно которым в России за год стали жертвами наркотической зависимости порядка 18 млн человек. При этом только 16% из них состоят на учёте.