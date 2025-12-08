«Залечь на дно»: Неплательщик алиментов спрятался от приставов внутри дивана

08 декабря 2025, 20:10

В Омске обнаруженный в диване неплательщик алиментов получил обязательные работы

Фото: Istock/Evgeniy Grishchenko

В Омской области судебные приставы обнаружили должника по алиментам, который попытался спрятаться внутри дивана. Мужчина задолжал средства на содержание своего ребёнка. Об этом сообщает РЕН ТВ.





Сотрудники ФССП прибыли по адресу должника для проведения исполнительных действий. Во время обыска они заметили необычную деформацию мягкой мебели. Приставы сняли обивку дивана и нашли внутри мужчину.

«Ну я не знаю, я людей из-под диванов доставал. Из разных условий. Здрасьте. Давай к Резинову. Обвинительный тебе надо вручать», — обратились к гражданину.