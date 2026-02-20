В Подмосковье в День любви к питомцам напомнили о важности вакцинации

20 февраля 2026, 16:50

оригинал Фото: istockphoto / Julia Suhareva

Во Всемирный день любви к домашним животным, который отмечается 20 февраля, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области призвали владельцев к ответственному отношению к здоровью питомцев. Праздник служит напоминанием о том, что забота не ограничивается лаской и угощениями, а требует регулярного внимания к безопасности четвероногих друзей.