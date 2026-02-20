В Подмосковье в День любви к питомцам напомнили о важности вакцинации
Во Всемирный день любви к домашним животным, который отмечается 20 февраля, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области призвали владельцев к ответственному отношению к здоровью питомцев. Праздник служит напоминанием о том, что забота не ограничивается лаской и угощениями, а требует регулярного внимания к безопасности четвероногих друзей.
По информации Государственной ветеринарной службы региона, по итогам 2025 года государственные ветврачи Подмосковья вакцинировали свыше 130 тысяч собак и порядка 95 тысяч кошек. Наибольшее количество процедур пришлось на защиту от бешенства: прививки получили более 80 тысяч собак и около 65 тысяч кошек. Владельцам доступно бесплатное применение препарата «Рабикан» против бешенства, а также платные комплексные вакцины, защищающие животных от чумы плотоядных, энтерита, лептоспироза, панлейкопении и других инфекций.
Сделать прививку можно в любой из более чем 80 государственных ветклиник области. Для выбора учреждения жителям доступна интерактивная карта на портале «Мой АПК». Сервис позволяет ознакомиться с адресами и расписанием, построить маршрут через «Яндекс.Карты» и сразу записаться на прием через региональный портал госуслуг.
На том же портале доступна функция удаленной регистрации питомца: достаточно загрузить цифровое фото животного и снимок его ветеринарного паспорта. Эта процедура упрощает поиск в случае пропажи любимца.
По всем вопросам ветеринарного обслуживания жители Московской области могут круглосуточно обращаться на горячую линию по номеру: +7 (495) 668-01-25. С 9:00 до 21:00 консультации дают операторы, в ночное время информацию предоставляет голосовой помощник «Вита».
