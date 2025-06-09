Волонтёры-парикмахеры подстригли инвалидов из интерната в Климовске

09 июня 2025, 09:14

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Благотворительную акцию провели в преддверии Дня России волонтёры-парикмахеры в Климовске: они постригли и сделали укладки 20 инвалидам и пенсионерам, проживающим в местном доме-интернате. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«Целью акции является забота о постояльцах дома-интерната. Ведь новая причёска может разнообразить жизнь и внести в неё новые краски», — говорится в сообщении.