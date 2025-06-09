Волонтёры-парикмахеры подстригли инвалидов из интерната в Климовске
Благотворительную акцию провели в преддверии Дня России волонтёры-парикмахеры в Климовске: они постригли и сделали укладки 20 инвалидам и пенсионерам, проживающим в местном доме-интернате. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Целью акции является забота о постояльцах дома-интерната. Ведь новая причёска может разнообразить жизнь и внести в неё новые краски», — говорится в сообщении.Парикмахеры-волонтёры регулярно проводят благотворительные акции. Через неделю они планируют сделать стрижки бойца, проходящим лечение в Подольском военном госпитале. А перед 1 сентября подстригут воспитанников детского дома.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрской активности. В него входит, в частности, помощь с организацией акций, предоставление грантов, страхование жизни и здоровья волонтёров на время проведения различных мероприятия, а также методическая, информационная и консультационная поддержка. Полная информация об этом размещена по ссылке.