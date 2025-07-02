В Подмосковье рассказали о последствиях проникновения на энергообъекты
Проникновение на закрытые объект энергетической инфраструктуры строго запрещено, нарушение этого запрета повлечёт за собой самые серьёзные последствия. Об этом жителей Московской области предупредили в региональном министерстве энергетики.
В ведомстве сообщили, что в стране участились попытки диверсий против энергообъектов. Зачастую жителей к этому склоняют обманом. Преступники представляются сотрудниками ФСБ и других силовых структур, иногда предлагают деньги, а иногда запугивают или даже играют на патриотических чувствах россиян.
«В связи с этим предупреждаем вас о недопустимости и крайней опасности таких действий. Любое вмешательство в работу энергетического оборудования незаконно. Оно чревато тяжелейшими последствиями, в том числе уголовной ответственностью вплоть до наказания за особо тяжкие преступления», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что при подозрении на склонение к диверсии жители Подмосковья должны сразу обращаться в ФСБ по номеру 8-800-224-22-22 или 112.