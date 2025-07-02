Российский офицер сбил дрон ВСУ выстрелом из охотничьего ружья и спас танк
Минобороны: Гвардии лейтенант Орлов сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья и спас танк
Гвардии лейтенант ВС России Иван Орлов спас свой танк от атаки украинского ударного БПЛА, уничтожив дрон выстрелом из охотничьего ружья. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает ТАСС.
«Во время выполнения боевой задачи экипаж танка под командованием гвардии лейтенанта Ивана Орлова успешно наносил огневое поражение противнику под артиллерийскими обстрелами со стороны вооруженных украинских формирований. В результате огневого воздействия была уничтожена техника противника и до 20 боевиков», — сообщили в ведомстве.При возвращении в исходный район Орлов заметил приближающийся FPV-дрон и немедленно уничтожил его. Орлов избавился от летящего к танку БПЛА метким выстрелом из охотничьего ружья.
Профессионализм лейтенанта позволил не только выполнить задачу, но и обеспечил продвижение штурмовых подразделений на новые позиции без потерь.
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