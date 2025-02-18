На Колыме осудят бывшую главу почтового отделения за растрату 2,5 млн рублей

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В Магаданской области бывшую главу почтового отделения в поселке Омсукчан будут судить за растрату 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.
«В период с сентября по октябрь 2024 года она совершила ряд денежных переводов с расчетного счета регионального управления АО «Почта России» и присвоила свыше 2,5 миллиона рублей», — передает ведомство.
Преступление женщины удалось выявить в процессе инвентаризации. Местная жительница являлась главой почтового отделения с декабря 2023 года. По итогу обвиняемую уволили и обвинили в растрате денежных средств.
Подозреваемая вернула 900 тысяч рублей. На оставшиеся деньги заявлен иск, по которому были арестованы автомобиль и имущество женщины.
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