В Подмосковье рассказали о развитии экологического образования
Развитие экологического образования в Московской области обсудили участники круглого стола Мособлдумы, посвящённого экономике замкнутого цикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
В совещании приняли участие депутаты и представители профильных региональных министерства и ведомств.
«Экологическое образование в Подмосковье реализуется в трёх формах: это изучение вопросов охраны окружающей среды в рамках базовых предметов — географии, биологии, физики и химии, внеурочная деятельность и дополнительное образование», — рассказала сотрудница Минобразования области Ирина Индык.Она отметила, что в сфере допобразования экология входит в естественно-научный блок. Всего на этом направлению реализуются 3 683 программы, в том числе непосредственно по экологии — 1 144 программы. По ним занимаются более 23 тысяч детей.
Подмосковье также является лидером по числу школьных лесничеств: их в регионе 178, в них состоят около трёх тысяч детей. Кроме того, в Московской области регулярно проводятся различные экологические мероприятия и акции. Их число планируется наращивать.