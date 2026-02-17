В Подмосковье рассказали о самых популярных именах для новорожденных
В 2026 году родители Подмосковья сохраняют традицию давать своим детям классические русские имена, но при этом всё чаще выбирают необычные имена, отражающие культурное наследие, увлечения родителей и индивидуальность ребёнка, сообщает Министерство социального развития Московской области.
С начала года в числе редких имён лидируют Митрофан и Прасковья, имеющие древнерусские корни. Среди популярных остаются Михаил, Александр, Тимофей, София, Анна и Василиса. Как уточнили в ведомстве, среди прочих редких имён мальчиков в этом году зарегистрированы Аникей, Велеслав, Ефимий, Спиридон и Фаддей, а для девочек — Аполлинария, Весна, Милолика, Полианна и Устинья.
Кроме того, в этом году все чаще встречаются двойные имена. Уже зарегистрированы Август-Павел, Лио-Леонид, Жан Артур, Яков-Робсон, Алла-Есения и Кира-Мария. Такой тренд сохраняется в Подмосковье несколько лет подряд.
Большинство родителей выбирают имя для новорожденного еще до родов, что позволяет оформить свидетельство о рождении непосредственно в медицинском учреждении. Напомним, что при регистрации ребенка в Подмосковье семьям полагается мера поддержки на выбор: подарочный бокс со всеми необходимыми вещами или денежная выплата в размере 20 000 рублей.
Читайте также: