В Подмосковье рассказали о самых популярных именах для новорожденных

17 февраля 2026, 17:28

оригинал Фото: istockphoto / NataliaDeriabina

В 2026 году родители Подмосковья сохраняют традицию давать своим детям классические русские имена, но при этом всё чаще выбирают необычные имена, отражающие культурное наследие, увлечения родителей и индивидуальность ребёнка, сообщает Министерство социального развития Московской области.