В Подмосковье рассказали об изменении режима работы МФЦ 23 февраля и 8 марта
На февральских и мартовских праздниках офисы «Мои документы» в Московской области будут работать по особому режиму. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
В сами праздничные дни — 23 февраля и 8 марта — все МФЦ будут закрыты.
В министерстве также сообщили, что 9 марта открыты будут только офисы «Мои документы» с семидневной рабочей неделей. Во все остальные дни февраля и марта МФЦ сохранят штатный график работы.«В День защитника Отечества и Международный женский день подмосковные офисы МФЦ работать не будут. Но в предпраздничные дни приём посетителей не отменяется и не сокращается, он пройдёт по обычному графику», — отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.