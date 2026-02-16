В Сергиевом Посаде построят гостиничный комплекс с рестораном и СПА

16 февраля 2026, 10:28

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Гостиничный комплекс на 45 номеров с рестораном, тренажёрным залом и СПА появится на улице Кирова в Сергиевом Посаде. Проект получил одобрение архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





Бетонное здание построят в русском этностиле: по форме оно будет напоминать деревенскую избу.





«Согласно проекту, комплекс состоит из двух зданий высотой в два и три этажа общей площадью свыше 3 200 квадратных метров», — отметила министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

«Декор отсылает к русским народным орнаментам — узорам резных наличников и вышивке крестом», — сказала главный архитектор региона Александра Кузьмина.