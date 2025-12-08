В Подмосковье рассмотрели проекты внедрения единоборств в школьную программу

08 декабря 2025, 10:55

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Региональный форум специалистов физической культуры и единоборств системы образования Московской области состоялся на базе Губернского колледжа и спортивной школы «Русский медведь» в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.





В рамках форума участники представили проекты по обучению единоборствам в рамках общеобразовательной программы.





«Профессиональное сообщество обсудило проекты «Борьба — в школу», «Дзюдо — в школу» и «Самбо — в школу». Кроме того, для педагогов, которые ведут факультативные занятия по этим видам спорта, организовали семинар-практикум», — говорится в сообщении.