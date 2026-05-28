В Подмосковье развивают социальную инфраструктуру по Народной программе ЕР
Ремонт и строительство школ, детских садов, больниц, поликлиник и прочих объектов социальной инфраструктуры проводят в Московской области по Народной программе «Единой России». О некоторых из них рассказали в пресс-службе партии.
Например, в Красногорске ремонтируют стационар местной больницы. Завершить масштабные работы планируют в 2030 году, при этом в медучреждении не прекращается приём пациентов — его просто переносят из одного крыла в другое. В Красногорске также возводят четырёхэтажный корпус гимназии, а в базовое здание обновляют. Учебный комплекс откроют в 2028 году.
«Вместе с новым корпусом гимназия сможет принять до полутора тысяч учеников — почти втрое больше, чем сейчас», — отметил глава округа Красногорска, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Волков.В Одинцовском округе капитально ремонтируют детсад №34 в посёлке Большие Вязёмы. Сейчас работы выполнены на 60%, а завершить их должны в сентябре.
В Коломне проводят реконструкцию музыкальной школы имени Алябьева. Срок окончания работ — июль текущего года. А к 1 июня — Дню защиты детей — в округе откроется обновлённый Центр детского творчества.
Народная программа «Единой России» формируется по запросам избирателей. В Московской области её выполнили на 98%. Сейчас ведётся сбор предложений для новой программы. Жители региона могут передать их через муниципальные приёмные партии, по телефону 8-800-200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.