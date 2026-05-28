В Подмосковье развивают социальную инфраструктуру по Народной программе ЕР

28 мая 2026, 15:47

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Ремонт и строительство школ, детских садов, больниц, поликлиник и прочих объектов социальной инфраструктуры проводят в Московской области по Народной программе «Единой России». О некоторых из них рассказали в пресс-службе партии.





Например, в Красногорске ремонтируют стационар местной больницы. Завершить масштабные работы планируют в 2030 году, при этом в медучреждении не прекращается приём пациентов — его просто переносят из одного крыла в другое. В Красногорске также возводят четырёхэтажный корпус гимназии, а в базовое здание обновляют. Учебный комплекс откроют в 2028 году.





«Вместе с новым корпусом гимназия сможет принять до полутора тысяч учеников — почти втрое больше, чем сейчас», — отметил глава округа Красногорска, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Волков.