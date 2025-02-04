Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили за год около 6,6 тыс. выездов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 6,6 тыс. выездов совершили мобильные медицинские комплексы в Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В мобильных комплексах жители отдалённых территорий могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование и получить консультацию узкопрофильных специалистов. Всего в прошлом году мобильные комплексы совершили около 6,6 тыс. выездов, в ходе которых осмотр прошли 81,4 тыс. человек», — отметил зампред областного правительства — глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.Он добавил, что состав узких специалистов в бригаде мобильного комплекса формируется на основе потребностей жителей. Для обследования в таком комплексе предварительная запись не нужна, с собой нужно взять паспорт и полис ОМС.
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