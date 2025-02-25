В Подмосковье реализуют более 1160 инвестиционных проектов

Игорь Брынцалов (Фото: пресс-служба Мособлдумы)
В Московской области сегодня реализуют более 1160 инвестиционных проектов. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, отчитываясь о результатах работы в Балашихе за 2024 год.
«Регион является одним из самых инвестиционно-привлекательных. У нас реализуется более 1160 инвестпроектов, более 320 из которых – в сфере импортозамещения. Теперь можно размещать импортозамещающее производство на участке площадью менее 2 га», – сказал Брынцалов.Он также перечислил адресные меры поддержки бизнеса в Подмосковье. Так, в прошлом году появился налоговый вычет для предприятий, безвозмездно передающих оборудование образовательным организациям. Кроме того, мы продлили до конца 2026 года действие льгот для индивидуальных предпринимателей и для IT-организаций
Спикер регионального парламента добавил, что предприниматели Балашихи активно пользуются мерами поддержки. Поэтому округ входит в число самых экономически развитых в Подмосковье.
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Лора Луганская