В Подмосковье реанимационный автомобиль протаранил стену магазина
В подмосковном Королеве реанимационный автомобиль протаранил стеклянную стену магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Машина протаранила стену молочного ларька. Водителю реанимобиля пришлось это сделать, чтобы избежать столкновения с иномаркой, вылетевшей перед автомобилем. О пострадавших в результате происшествия информации нет. Есть ли пациент в реанимобиле, неизвестно.
На опубликованных кадрах видно, что на месте присутствуют правоохранители. К тому же на газоне стоит белый внедорожник. По всей видимости, именно он стал вторым участником ДТП.
