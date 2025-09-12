«Это всё роутер»: Татарстанская тиктокерша подожгла квартиру ради хайпа
19-летняя жительница Бугульмы устроила пожар в собственной квартире. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Девушка хотела создать популярный контент для платформы TikTok и сняла видео с поджогом кровати. Огонь быстро перекинулся на другие предметы. Едкий дым распространился по стояку и проник в соседние квартиры. Одна из жительниц дома с астмой почувствовала себя плохо.
Экстренные службы оперативно прибыли на место и потушили возгорание. Девушка пыталась убедить отца, что причиной пожара стал роутер. Однако родственники проверили записи на её телефоне и обнаружили видео с поджогом.
Соседи рассказали, что ранее не замечали за девушкой странного поведения. Некоторые жильцы временно покинули свои квартиры из-за сильного запаха гари, который сохраняется в доме.
