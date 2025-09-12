В Магадане двое мужчин пропали с перевернувшейся в море лодки
Резиновая лодка, в которой находились два человека, перевернулась в 700 м от берега в бухте Гертнера в Охотском море в Магадане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области.
К месту, где обнаружена перевернутая лодка, выехали инспекторы ГИМС, пограничники, спасатели мэрии Магадана, пожарно-спасательного центра и МЧС России.
Поисковые операции продолжаются. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее стало известно, что россиянин, неделю дрейфовавший на бочке в Охотском море, скончался. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
