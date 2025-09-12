В Магадане двое мужчин пропали с перевернувшейся в море лодки

12 сентября 2025, 11:29

Фото: iStock/Aleksandr Zyablitskiy

Резиновая лодка, в которой находились два человека, перевернулась в 700 м от берега в бухте Гертнера в Охотском море в Магадане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области.