Врачи Подольска рассказали о важности регулярной флюорографии

19 августа 2026, 14:44

оригинал Видео: Министерство здравоохранения Московской области

Туберкулез — хроническое инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает легкие. Нередко болезнь развивается без выраженных симптомов, поэтому флюорография помогает выявить ее на ранней стадии, когда человек еще не ощущает недомогания, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Взрослым рекомендуют проходить флюорографию один раз в два года. Ежегодное обследование необходимо людям из групп повышенного риска. В их число входят перенесшие туберкулез, контактировавшие с больными, ВИЧ-инфицированные, люди без определенного места жительства, пациенты с хроническими заболеваниями и те, кто получает иммуносупрессивную терапию.



Также ежегодную флюорографию рекомендуют сотрудникам медицинских, образовательных и социальных учреждений. Заведующая отделением рентгенодиагностики обособленного структурного подразделения № 1 Подольской областной клинической больницы Ольга Миронова отмечает, что на фоне непростой эпидемиологической ситуации, миграции населения и отказа части людей от вакцинации регулярное обследование приобретает особое значение.



«Помимо туберкулёза флюорография помогает обнаружить пневмонии, онкологические заболевания лёгких, врождённые аномалии развития грудной клетки и лёгких, саркоидоз, профессиональные болезни лёгких, патологию сердца, плевры, диафрагмы, костной системы и мягких тканей, а иногда и изменения в других органах», — подчеркнула она.