В Подмосковье рецидивист без причины поджёг чужую машину

19 октября 2026, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали в Мытищах 40-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в поджоге машины. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, ночью мужчина проходил мимо одного из домов на улице Колпакова, заметил припаркованное такси, облил багажник горючей жидкостью и поджёг.





«В результате автомобиль получил механические повреждения», — отмечается в сообщении.