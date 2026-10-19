В Подмосковье рецидивист без причины поджёг чужую машину
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали в Мытищах 40-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в поджоге машины. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, ночью мужчина проходил мимо одного из домов на улице Колпакова, заметил припаркованное такси, облил багажник горючей жидкостью и поджёг.
«В результате автомобиль получил механические повреждения», — отмечается в сообщении.Установить личность поджигателя удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения. Злоумышленника задержали по месту жительства. Объяснить причину своего поступка мужчина не смог. Против него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и отпустили до суда под подписку о невыезде.