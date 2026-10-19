Медведь пытался напасть на посетителей кафе в Бурятии
Вечером 15 октября в дежурную часть ОМВД России по Кабанскому району Бурятии позвонил администратор кафе. Он сообщил, что на заднем дворе заведения находится крупный медведь.
На место незамедлительно отправилась группа полицейских. Прибыв на территорию кафе, сотрудники обнаружили дикого зверя, который вёл себя крайне агрессивно, громко рычал и мог напасть на людей, находившихся поблизости.
Действуя в рамках Федерального закона «О полиции», один из правоохранителей применил табельное оружие. Животное обезвредили пятью выстрелами. В результате инцидента никто из граждан не пострадал.
Ранее в Приморском крае пенсионерка смогла отбиться от медведя во время похода за ягодами. Женщина нашла способ отпугнуть опасного хищника.
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