Иностранец насмерть сбил бабушку тележкой в супермаркете и угодил под суд
В Благовещенске перед судом предстанет 28-летний иностранец, по вине которого погибла 84-летняя посетительница супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.
По данным ведомства, с июня 2025 года мужчина работал специалистом по выкладке товаров в одном из местных продуктовых магазинов. В начале мая 2026 года он загрузил в покупательскую тележку упаковки с напитками, чтобы отвезти их к стеллажу. Груза оказалось слишком много, и он мешал обзору. Во время движения по залу молодой человек наехал тележкой на пожилую женщину. Пенсионерка получила тяжелые травмы и спустя двое суток скончалась в больнице.
Иностранцу вменили часть 1 статьи 109 УК: «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы. Материалы уголовного дела уже направили в суд.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали троих иностранцев по подозрению в разбойном нападении на школьников.
Читайте также: