Иностранец насмерть сбил бабушку тележкой в супермаркете и угодил под суд

19 октября 2026, 08:17

В Благовещенске осудят иностранца за гибель пенсионерки от тележки в магазине

Фото: iStock/Minerva Studio

В Благовещенске перед судом предстанет 28-летний иностранец, по вине которого погибла 84-летняя посетительница супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.