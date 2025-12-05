Росгвардия задержала пьяного дебошира на юге Москвы

05 декабря 2025, 11:32

Росгвардия задержала пьяного дебошира в торговом центре на юге Москвы

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Росгвардейцы предотвратили хулиганские действия в торговом центре на юге Москвы.