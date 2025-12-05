Росгвардия задержала пьяного дебошира на юге Москвы
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Росгвардейцы предотвратили хулиганские действия в торговом центре на юге Москвы.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, сотрудники задержали мужчину, который устроил дебош в супермаркете.
Во время ночного патрулирования в районе Варшавского шоссе правоохранители получили сигнал тревоги с охраняемого объекта. По прибытии на место к ним обратился охранник, который сообщил, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения пришёл в круглосуточный магазин.
Мужчина вел себя агрессивно, использовал нецензурную брань и провоцировал конфликты с продавцами, игнорируя их замечания. Росгвардейцы задержали 30-летнего жителя Московской области и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.
