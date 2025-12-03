Росгвардия задержала пьяного мужчину в московской школе

03 декабря 2025, 11:08

Росгвардия задержала пьяного мужчину в школе на юге Москвы

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

На юге столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве предотвратили противоправные действия 39-летнего мужчины, который проник на территорию образовательного учреждения.