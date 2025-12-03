Росгвардия задержала пьяного мужчину в московской школе
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
На юге столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве предотвратили противоправные действия 39-летнего мужчины, который проник на территорию образовательного учреждения.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, во время патрулирования экипаж получил сигнал «тревога» из охраняемой школы на Варшавском шоссе. По прибытию на место росгвардейцы обнаружили в одном из коридоров неизвестного мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Он не смог внятно объяснить причины своего присутствия в школе, сел у стены и вскоре заснул. Охранник сообщил, что ранее этот человек громко ругался и проявлял агрессию, что и стало причиной активации тревожной кнопки.
Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
