28 июля 2026, 15:00

SHOT: Двое мужчин сломали позвоночники после прыжков в воду в Приморье

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Двое мужчин сломали позвоночники после прыжков в воду в Приморье. Об этом пишет SHOT.