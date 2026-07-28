Двое мужчин сломали позвоночники после прыжков в воду в Приморье
Двое мужчин сломали позвоночники после прыжков в воду в Приморье. Об этом пишет SHOT.
В Находке за несколько часов произошли два похожих инцидента. В первом случае россиянина с переломами позвоночника доставили в больницу после того, как он нырнул в воду в нетрезвом состоянии. Он смог сообщить только, что прыгал вниз головой. Спустя короткое время в больницу поступил ещё один пострадавший с аналогичными травмами и обстоятельствами происшествия.
Медикам пришлось заменить один из межпозвоночных дисков первого пациента на протез. Второму пострадавшему пока назначено дополнительное обследование, после которого будет определена дальнейшая тактика лечения.
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