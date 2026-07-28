Блогерше Соне Мармеладовой грозит срок за распространение порнографии
Блогерше Соне Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина) грозит до шести лет тюрьмы за распространение порнографии. Об этом пишет SHOT.
По данным следствия, Вершинина зарабатывала на создании интимного контента в социальных сетях. Она организовывала платные чаты, доступ к материалам в которых предоставлялся за определенную плату. Согласно предварительным оценкам, с января 2024 года ее доход мог превысить 30 миллионов рублей.
Для осуществления финансовых операций она использовала индивидуальное предпринимательство, зарегистрированное в октябре 2025 года. Основной вид деятельности ИП был обозначен как «Предоставление персональных услуг, не включенных в другие группировки». В настоящее время девушка находится под стражей, а дело передано в суд.
Читайте также: