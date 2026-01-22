РИА Новости: россиянка погибла в результате столкновения поездов в Испании
Гражданка России погибла в результате железнодорожной катастрофы на юге Испании. Об этом в четверг сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мадриде.
Трагедия произошла 18 января в районе населённого пункта Адамус в автономном сообществе Андалусия. Поезд, следовавший в Мадрид, сошёл с рельсов и выехал на соседний путь, где столкнулся со встречным составом. В результате оба поезда сошли с рельсов.
По информации испанских властей, жертвами аварии стали 43 человека, около 100 получили ранения. Движение поездов на этом участке приостановили.
В посольстве РФ выразили соболезнования родным и близким погибшей, отметив, что находятся с ними на связи и оказывают необходимое консульское содействие. Причины катастрофы расследует специальная комиссия.
Читайте также: