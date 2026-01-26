Россиянин полностью разделся в автобусе и выбежал на улицу

26 января 2026, 13:12

Е1.ru: Мужчина разделся догола в междугороднем автобусе Екатеринбург — Серов

Фото: Istock/SergeyVButorin

В междугороднем автобусе Екатеринбург — Серов произошел шокирующий инцидент. Один из пассажиров неожиданно начал раздеваться на глазах у других. Очевидцы рассказали, что сначала он вел себя спокойно, но вскоре заявил, что ему жарко. Об этом стало известно порталу Е1.ru.