Россиянин полностью разделся в автобусе и выбежал на улицу
В междугороднем автобусе Екатеринбург — Серов произошел шокирующий инцидент. Один из пассажиров неожиданно начал раздеваться на глазах у других. Очевидцы рассказали, что сначала он вел себя спокойно, но вскоре заявил, что ему жарко. Об этом стало известно порталу Е1.ru.
Мужчина начал снимать одежду, привлекая внимание всех вокруг. Он стал громко стучать ногой по переднему стеклу и кричал, что хочет курить. Пассажирка, ставшая свидетелем происшествия, призналась, что испугалась за свою жизнь. На одной из остановок неадекватный человек выбежал на улицу, несмотря на сильный мороз. Сотрудники полиции быстро задержали его. Предположительно, мужчина находился под воздействием наркотиков.
