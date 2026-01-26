В Санкт-Петербурге нашли тело мужчины без головы на придомовой территории
В Санкт-Петербурге на улице Жени Егоровой местные жители обнаружили тело мужчины без головы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Как оказалось, обезглавленное тело находилось прямо на территории около дома, голова — на значительном расстоянии. На место прибыли следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Предварительно, смерть наступила в результате падения с высоты.
