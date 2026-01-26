Достижения.рф

Во Владивостоке мать с ребенком чуть не сгорели в лифте в многоэтажке

Фото: iStock/yogesh_more

Во Владивостоке женщина с ребенком чуть не сгорели в лифте в многоэтажном доме. Об этом сообщает Telegram-канал News.VL.



Инцидент произошел в доме на улице Луговой. По словам пострадавшей, двери лифта открылись прямо в зону огня, после чего их заклинило. Женщина получила ожоги лица и рук, девочка — ожоги лица и тела. Ей потребовалась экстренная госпитализация.

Причиной возгорания стали мусор и старая мебель, сложенные рядом с мусоропроводом возле шахты лифта. Жильцы ранее не раз жаловались управляющей компании на захламленность территории, но их обращения оставались без реакции. После пожара мусор оперативно убрали. Прокуратура начала проверку.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0