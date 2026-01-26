Во Владивостоке мать с ребенком чуть не сгорели в лифте в многоэтажке
Во Владивостоке женщина с ребенком чуть не сгорели в лифте в многоэтажном доме. Об этом сообщает Telegram-канал News.VL.
Инцидент произошел в доме на улице Луговой. По словам пострадавшей, двери лифта открылись прямо в зону огня, после чего их заклинило. Женщина получила ожоги лица и рук, девочка — ожоги лица и тела. Ей потребовалась экстренная госпитализация.
Причиной возгорания стали мусор и старая мебель, сложенные рядом с мусоропроводом возле шахты лифта. Жильцы ранее не раз жаловались управляющей компании на захламленность территории, но их обращения оставались без реакции. После пожара мусор оперативно убрали. Прокуратура начала проверку.
