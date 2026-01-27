В Подмосковье резко снизилось число отказов в согласовании облика зданий
Количество отказов в согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства в Московской области снизилось в 2025 году на 30% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Такого результата удалось достичь благодаря внедрению процедуры предварительного рассмотрения заявок.
«На предварительном рассмотрении инициатор проекта получает полноценную консультацию членов архитектурной комиссии и при необходимости дорабатывает проект. В результате в минувшем году у нас на 15% снизилось число отказов в приеме и регистрации заявлений и на 30% – количество отказов в оказании услуги», — рассказала главный архитектор региона Александра Кузьмина.За год экспертная архитектурная комиссия согласовала облик жилых домов общей площадью свыше пяти миллионов квадратных метров, нежилых зданий общей площадью более 1,16 млн квадратных метров, а также соцобъектов площадью 430 тысяч квадратных метров.