В Подмосковье резко снизилось число отказов в согласовании облика зданий

Количество отказов в согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства в Московской области снизилось в 2025 году на 30% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.



Такого результата удалось достичь благодаря внедрению процедуры предварительного рассмотрения заявок.

«На предварительном рассмотрении инициатор проекта получает полноценную консультацию членов архитектурной комиссии и при необходимости дорабатывает проект. В результате в минувшем году у нас на 15% снизилось число отказов в приеме и регистрации заявлений и на 30% – количество отказов в оказании услуги», — рассказала главный архитектор региона Александра Кузьмина.
За год экспертная архитектурная комиссия согласовала облик жилых домов общей площадью свыше пяти миллионов квадратных метров, нежилых зданий общей площадью более 1,16 млн квадратных метров, а также соцобъектов площадью 430 тысяч квадратных метров.
