В Подмосковье резко снизилось число отказов в согласовании облика зданий

27 января 2026, 12:04

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Количество отказов в согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства в Московской области снизилось в 2025 году на 30% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





Такого результата удалось достичь благодаря внедрению процедуры предварительного рассмотрения заявок.





«На предварительном рассмотрении инициатор проекта получает полноценную консультацию членов архитектурной комиссии и при необходимости дорабатывает проект. В результате в минувшем году у нас на 15% снизилось число отказов в приеме и регистрации заявлений и на 30% – количество отказов в оказании услуги», — рассказала главный архитектор региона Александра Кузьмина.